Стоит сохранять «длинные» позиции по «Роснефти», — Елена Кожухова, аналитик компании «Велес Брокер»

К середине торгового дня понедельника российские фондовые индексы показывали отрицательную динамику. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск упал на 0,61% до 2219,09 пункта, а индекс РТС снизился на 1,54%, до 1128,17 пункта. Индикаторы, после небольших изменений в начале дня, вышли в минус ввиду ухудшения внешнего фона.

Рубль к середине дня снижался против доллара и евро. Доллар поднимался выше отметки 62 руб, а евро — выше 76 руб.

В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Россетей” (+2%) и бумаги “Роснефти” (+1,71%). В лидерах падения были котировки “Мостотреста” (-6,51%), а также акции «Полюса» (-1,74%).

Акции «Роснефти» как на дневном, так и на недельном графике смотрятся достаточно уверенно и не оставляют попыток роста. Бумаги при этом расположены на расстоянии от зоны перекупленности, указывая на потенциал дальнейшего повышения. В случае отсутствия веских негативных сигналов в виде масштабной нисходящей коррекции нефтяных цен или других негативных для российского рынка факторов стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на движение в район 350 руб, а затем — в район максимумов текущего года и отметки 360 руб.

График