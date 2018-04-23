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Альфа-Банк предоставил «дочке» «Росатома» кредиты на 375 млн долларов
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Альфа-Банк предоставил «дочке» «Росатома» кредиты на 375 млн долларов 

Банки.ру 1 час назад
Альфа-Банк предоставил дочерней структуре госкорпорации «Росатом» — АО «Атомный энергопромышленный комплекс» два кредита совокупным объемом 375 млн долларов на внутрикорпоративные цели. Об этом в понедельник сообщили в банке.
Первый заем в размере 225 млн долларов предоставлен «Атомэнергопрому» на пять лет, второй объемом 150 млн долларов — на четыре года. Средства выданы на основании выигранной банком процедуры закупки.
«Альфа-Банк поддерживает партнерские отношения с госкорпорацией «Росатом» начиная с 1997 года. На протяжении последних пяти лет мы являемся опорным банком для сектора атомной генерации», — комментирует соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка Максим Першин.
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