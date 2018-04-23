Альфа-Банк предоставил «дочке» «Росатома» кредиты на 375 млн долларов

Первый заем в размере 225 млн долларов предоставлен «Атомэнергопрому» на пять лет, второй объемом 150 млн долларов — на четыре года. Средства выданы на основании выигранной банком процедуры закупки.