Альфа-Банк предоставил «дочке» «Росатома» кредиты на 375 млн долларов 

Альфа-Банк предоставил дочерней структуре госкорпорации «Росатом» — АО «Атомный энергопромышленный комплекс» два кредита совокупным объемом 375 млн долларов на внутрикорпоративные цели. Об этом в понедельник сообщили в банке.
Первый заем в размере 225 млн долларов предоставлен «Атомэнергопрому» на пять лет, второй объемом 150 млн долларов — на четыре года. Средства выданы на основании выигранной банком процедуры закупки.
«Альфа-Банк поддерживает партнерские отношения с госкорпорацией «Росатом» начиная с 1997 года. На протяжении последних пяти лет мы являемся опорным банком для сектора атомной генерации», — комментирует соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка Максим Першин.