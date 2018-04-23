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Перелом: американские производители сланцевой нефти вышли на прибыль
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Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Перелом: американские производители сланцевой нефти вышли на прибыль 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Американские производители сланцевой нефти на фоне роста цен на нефть начали генерировать положительный свободный денежный поток, что является важным переломным моментом для отрасли, сообщает
"Интерфакс"
со ссылкой на статью в газете The Financial Times.
До недавнего времени таким компаниям приходилось прибегать к заемному капиталу, чтобы остаться на плаву. Так, в 2017 году они разместили максимальные объемы облигаций с 2014 года, когда началось падение цен на нефть — почти 60 млрд долларов, по оценкам Dealogic.
Переход на финансовое самообеспечение снял ряд важнейших опасений инвесторов, и акции производителей сланцевой нефти в США в апреле начали дорожать.
Для положительного свободного денежного потока таким компаниям требуется цена нефти не ниже 53 долларов за баррель. В понедельник цена ближайшего контракта на нефть американского эталонного сорта WTI (июньского) находилась в районе 68 долларов за баррель.
Капитальные расходы сланцевой отрасли США превышали денежный поток от текущих операций все время, когда на американских сланцевых месторождениях в 2008 году появились первые разведочные скважины. По данным Dealogic, в 2008-2017 годах компании, занимающиеся геологоразведкой и добычей нефти на сланцевых месторождениях, привлекли в общей сложности 293 млрд долларов за счет размещения облигаций.
Совершенствование технологий гидроразрыва и горизонтального бурения позволило существенно снизить себестоимость добычи сланцевой нефти за последние 10 лет.
Газета приводит пример компании Pioneer Natural Resources в Пермском бассейне на территории штатов Техас и Нью-Мексико. С начала апреля ее акции подскочили в цене на 17%, а у конкурирующих EOG Resources и Continental Resources — примерно на 11%.
Это, по словам Трипа Роджерса из BP Capital, свидетельствует о том, что инвесторы все больше доверяют сланцевой отрасли США.
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