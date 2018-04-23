Перелом: американские производители сланцевой нефти вышли на прибыль 

Американские производители сланцевой нефти на фоне роста цен на нефть начали генерировать положительный свободный денежный поток, что является важным переломным моментом для отрасли, сообщает
со ссылкой на статью в газете The Financial Times.
До недавнего времени таким компаниям приходилось прибегать к заемному капиталу, чтобы остаться на плаву. Так, в 2017 году они разместили максимальные объемы облигаций с 2014 года, когда началось падение цен на нефть — почти 60 млрд долларов, по оценкам Dealogic.
Переход на финансовое самообеспечение снял ряд важнейших опасений инвесторов, и акции производителей сланцевой нефти в США в апреле начали дорожать.
Для положительного свободного денежного потока таким компаниям требуется цена нефти не ниже 53 долларов за баррель. В понедельник цена ближайшего контракта на нефть американского эталонного сорта WTI (июньского) находилась в районе 68 долларов за баррель.
Капитальные расходы сланцевой отрасли США превышали денежный поток от текущих операций все время, когда на американских сланцевых месторождениях в 2008 году появились первые разведочные скважины. По данным Dealogic, в 2008-2017 годах компании, занимающиеся геологоразведкой и добычей нефти на сланцевых месторождениях, привлекли в общей сложности 293 млрд долларов за счет размещения облигаций.
Совершенствование технологий гидроразрыва и горизонтального бурения позволило существенно снизить себестоимость добычи сланцевой нефти за последние 10 лет.
Газета приводит пример компании Pioneer Natural Resources в Пермском бассейне на территории штатов Техас и Нью-Мексико. С начала апреля ее акции подскочили в цене на 17%, а у конкурирующих EOG Resources и Continental Resources — примерно на 11%.
Это, по словам Трипа Роджерса из BP Capital, свидетельствует о том, что инвесторы все больше доверяют сланцевой отрасли США.