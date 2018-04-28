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ЦБ: ставка по ипотеке продолжает снижаться
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ЦБ: ставка по ипотеке продолжает снижаться 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: ИА Гарант
В марте 2018 года динамика средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях сохранила тренд на снижение, обновив очередной исторический минимум. Согласно данным, опубликованным на сайте Банка России, ставка по ИЖК, предоставленным в течение месяца, составила в марте 9,64% (по сравнению с 9,75% в феврале 2018 года и 11,68% в марте 2017 года).
Количество и объем выданных ИЖК продолжали увеличиваться — было предоставлено 118,7 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 234,7 млрд рублей (месяцем ранее — 102,6 тыс. кредитов на общую сумму 198,9 млрд рублей).
Доля рублевых ИЖК в объеме всех рублевых кредитов, предоставленных физическим лицам за март, составила 24,7%, незначительно сократившись по сравнению с предыдущим месяцем (на 0,5 п.п.).
Совокупная сумма задолженности по ИЖК увеличилась за март 2018 года на 2,1% и достигла 5,4 трлн рублей по состоянию на 1 апреля (за год она увеличилась на 19,2% против 11% годом ранее). Доля задолженности по ИЖК, номинированным в иностранной валюте, в общем объеме задолженности по ИЖК снизилась до 0,7%.
В целом по сегменту ипотечного жилищного кредитования качество обслуживания кредитов остается на стабильном уровне: по состоянию на 1 апреля 2018 года доля просроченной задолженности по ИЖК, как и в прошлом месяце, составляет 1,3%.
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