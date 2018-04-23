Минфин США продлил сроки завершения операций с «Русалом»

Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США , которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также было дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией.

Согласно документу, опубликованному в понедельник на сайте OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами), последний срок продлен до 23 октября. Данное продление не касается операций с долгом и акциями "Русала".