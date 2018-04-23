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Минфин США продлил сроки завершения операций с «Русалом»
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Минфин США продлил сроки завершения операций с «Русалом» 

Прайм 2 часа назад
Фото: ТАСС
Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.
"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также было дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией.
Согласно документу, опубликованному в понедельник на сайте OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами), последний срок продлен до 23 октября. Данное продление не касается операций с долгом и акциями "Русала".
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