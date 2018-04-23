Акции «Русала» выросли более чем на 10% после сообщения Минфина США

Акции компании подорожали на 12,3%, до 25,9 руб. за бумагу.

Также стало известно, что минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны прекратить взаимодействие с компанией.

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Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,04%, до $74,03 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $68,31 за баррель.