Ещё
Акции «Русала» выросли более чем на 10% после сообщения Минфина США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акции «Русала» выросли более чем на 10% после сообщения Минфина США 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Акции компании подорожали на 12,3%, до 25,9 руб. за бумагу.
Ранее сообщалось, что минфин США может снять санкции с "Русала", если его глава Олег Дерипаска откажется от контроля компании.
Также стало известно, что минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны прекратить взаимодействие с компанией.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,04%, до $74,03 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $68,31 за баррель.
Инвесторы продолжают реагировать на данные о росте числа буровых установок в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1013 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 156 штук, или на 18,2%.
Газета.Ru: последние новости
Минфин США назвал условие для снятия санкций с "Русала" "Ъ": в России закроются магазины Quelle и Otto "Газпром" может построить газохимический комплекс на Балтике за $20 млрд
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение185
Саргсян подал в отставку207
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир25
Кейт Миддлтон родила36
У россиян снова попросят денег251
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
02:35
Известного тенора обвинили в избиении ребенка
Шоу-бизнес Происшествия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение