Генпрокуратура: Минсельхоз задерживает кредиты АПК

Москва , 23 апреля — «Вести. Экономика». Генпрокуратура уличила Минсельхоз в затягивании выдачи льготных кредитов: министерство дало аграриям только 25% из 25 млрд руб., выданных правительством в 2017 г. для поддержки аграриев.

"В Минсельхозе России выявлены нарушения при предоставлении субсидий на поддержку льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса. На момент проверки из 25 млрд рублей, выделенных в 2017 г. на эти цели, только четверть предоставлена субъектам субсидирования. Остальные средства оставались незадействованными", — отмечается в заявлении Генпрокуратуры.

"При этом министерством затягивались сроки рассмотрения заявок уполномоченных банков и перечисления средств на счета организаций", — подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.