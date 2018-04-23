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Генпрокуратура: Минсельхоз задерживает кредиты АПК
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Генпрокуратура: Минсельхоз задерживает кредиты АПК 

Вести Экономика 46 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Генпрокуратура уличила Минсельхоз в затягивании выдачи льготных кредитов: министерство дало аграриям только 25% из 25 млрд руб., выданных правительством в 2017 г. для поддержки аграриев.
"В Минсельхозе России выявлены нарушения при предоставлении субсидий на поддержку льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса. На момент проверки из 25 млрд рублей, выделенных в 2017 г. на эти цели, только четверть предоставлена субъектам субсидирования. Остальные средства оставались незадействованными", — отмечается в заявлении Генпрокуратуры.
"При этом министерством затягивались сроки рассмотрения заявок уполномоченных банков и перечисления средств на счета организаций", — подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.
Правительство РФ в 2018 планирурует выдать Минсельхозу до 30 млрд руб. на поддержку АПК, сообщали ранее «Вести. Экономика».
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