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Студенты-губкинцы совершили образовательную поездку в Сербию
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Студенты-губкинцы совершили образовательную поездку в Сербию 

Управа района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
С 12 по 19 апреля студенты Губкинского университета познакомились с нефтяной отраслью и культурой Сербии. Поездка была организована секцией SPE Губкинского университета при поддержке компании «НИС Газпром Нефть».
Студенты встретились с руководством главного офиса компании «НИС Газпром Нефть», который рассказал им историю компании. Также студенты осуществили визит в научно-исследовательский центр.
Участвуя в геологической экскурсии, губкинцы посетили производственные объекты компании: тренинговый центр по бурению и заканчиванию скважин, месторождение, установку отчистки и подготовки нефти и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.
В ходе культурной программы студенты познакомились с основными достопримечательностями в столице Сербии Белграде, в городах Новый Сад и Сремские Карловцы.
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