Студенты-губкинцы совершили образовательную поездку в Сербию

С 12 по 19 апреля студенты Губкинского университета познакомились с нефтяной отраслью и культурой Сербии . Поездка была организована секцией SPE Губкинского университета при поддержке компании «НИС Газпром Нефть».

Студенты встретились с руководством главного офиса компании «НИС Газпром Нефть», который рассказал им историю компании. Также студенты осуществили визит в научно-исследовательский центр.

Участвуя в геологической экскурсии, губкинцы посетили производственные объекты компании: тренинговый центр по бурению и заканчиванию скважин, месторождение, установку отчистки и подготовки нефти и нефтеперерабатывающий завод в Панчево

В ходе культурной программы студенты познакомились с основными достопримечательностями в столице Сербии Белграде, в городах Новый Сад и Сремские Карловцы.