Банк «Возрождение» начал предоставлять электронные банковские гарантии бизнесу

Банк «Возрождение» запускает электронные банковские гарантии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная сумма гарантии составляет 150 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Банк «Возрождение» запустил первую электронную банковскую гарантию — новый продукт с эксклюзивными условиями на рынке. Максимальная сумма по гарантии без залога и поручительств составляет 150 миллионов рублей. Заявка клиента рассматривается в течение дня в режиме онлайн. При этом гарантию клиенты могут получить в день обращения, не выходя из офиса и предъявив минимальный пакет документов», — отмечается в сообщении.

Как пояснил заместитель председателя правления банка Евгений Павлов , «Возрождение» предоставляет гарантии на участие в тендере, гарантии исполнения обязательств по контракту и возврата аванса на срок до пяти лет по ставке от 2,5% годовых.

«Электронный документооборот значительно упрощает для участников госзаказа процедуру получения банковской гарантии, новый формат которой не требует открытия счета, визита в банк и бумажных документов», — подчеркнул Павлов.