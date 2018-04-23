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ВЭБ профинансирует строительство перегрузочного комплекса в порту Ванино
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ВЭБ профинансирует строительство перегрузочного комплекса в порту Ванино 

ТАСС 1 час назад
ГОРКИ, 23 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк частично профинансирует проект строительства в дальневосточном порту Ванино транспортно-перегрузочного комплекса, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка.
"Мы также обсудим финансирование проекта по строительству транспортно-перегрузочного комплекса в морском порту Ванино в Хабаровском крае Общая стоимость строительства — более 36 млрд рублей. Четверть этой суммы — почти 10 млрд — уже вложили частные компании. Участие ВЭБ обеспечит необходимые для завершения проекта финансовые ресурсы", — сказал Медведев.
Предполагается в рамках проекта также использовать механизмы фабрики проектного финансирования.
Медведев отметил, что этот проект — один из приоритетных для развития экономики Дальнего Востока. Его выполнение позволит значительно нарастить экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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