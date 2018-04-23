Более 117 млн рублей выделят на производство высокотехнологичной продукции

Правительство выделит более 117 миллионов рублей субсидий для поддержки через Внешэкономбанк производства оборонно-промышленным комплексом страны высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил механизм поддержки вложений ВЭБа в передовые технологии. Это касается производства предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе российского оборудования, которое заменит импортные аналоги в добывающем секторе, а также на речных и морских гражданских судах.

"От них зависит конкурентоспособность промышленных компаний на мировом рынке, поэтому ВЭБ обеспечивает такие проекты длинными деньгами на льготных условиях. Государство субсидирует предоставление этой льготы путем снижения кредитной ставки", — сказал премьер в ходе заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка. В 2018 году объем субсидий составит более 117 миллионов рублей.