Yota снизит цены на роуминг в Крыму

Компания Yota с 24 апреля в несколько раз снизит цены на связь в Крыму для своих абонентов.

Цена на исходящие звонки в Крыму снизится более чем в семь раз. Голосовые вызовы будут стоить по 2,5 рубля за минуту разговора. Одно СМС-сообщение или 1 Мб трафика обойдется также в 2,5 рубля.

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«Популярность данного направления среди наших пользователей в летний период вырастает в десять раз, поэтому мы решили пересмотреть стоимость услуг в Крыму и снизили их в несколько раз», — комментирует директор направления «Смартфон» компании Yota Артемий Пономарев.