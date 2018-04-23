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Yota снизит цены на роуминг в Крыму
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Yota снизит цены на роуминг в Крыму 

Банки.ру 1 час назад
Фото: iguides.ru
Компания Yota с 24 апреля в несколько раз снизит цены на связь в Крыму для своих абонентов.
Цена на исходящие звонки в Крыму снизится более чем в семь раз. Голосовые вызовы будут стоить по 2,5 рубля за минуту разговора. Одно СМС-сообщение или 1 Мб трафика обойдется также в 2,5 рубля.
Продуктовый виджет
«Популярность данного направления среди наших пользователей в летний период вырастает в десять раз, поэтому мы решили пересмотреть стоимость услуг в Крыму и снизили их в несколько раз», — комментирует директор направления «Смартфон» компании Yota Артемий Пономарев.
Мобильный оператор Yota работает на объединенной сети ООО «Скартел» и ПАО «МегаФон», которая на сегодняшний день не представлена в Крыму, поэтому регион является роуминговым для компании. Свои услуги в Крыму Yota предоставляет на партнерских сетях.
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