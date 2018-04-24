Цена «трубы»: как Украине не потерять миллиарды из-за России

Активы ПАО «Укртрансгаз», оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины , оценены в 327,92 миллиардов гривен (примерно 10 миллиардов евро по текущему курсу). Соответствующее решение приняла НАК «Нафтогаз Украины» , являющаяся единственным акционером «Укртрансгаза». Аудит активов провела авторитетная компания «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young).

Поддать газу

ГТС Украины представляет собой разветвленную систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа (ПХГ) общей емкостью 31 миллиард кубических метров. Пропускная способность украинской «трубы» составляет на входе 288 миллиардов кубических метров, на выходе — 178,5 миллиардов кубических метров.

Однако отечественная ГТС не используется на полную мощность, а в последнее время транспортируемые через Украину объемы газа существенно сократились. Это связано в первую очередь с запуском альтернативных маршрутов транзита российского газа в Европу, в частности «Северного потока», который начал функционировать в 2012 году.

Если в 2011 году транзит по украинской ГТС составил 104,2 миллиарда кубических метров, то уже по итогам 2012-го — всего 84,26 миллиарда кубических метров. Наиболее провальными оказались 2014 и 2015 годы — 62,2 миллиарда кубических метров и 67 миллиардов кубических метров соответственно.

В последние годы ситуация несколько улучшилась — в 2016 году транзит через Украину вырос до 82,2 миллиардов кубических метров, а в 2017-м — до 93 миллиардов кубических метров.

Германия. Однако особо уповать на возобновление прежних объемов транзита по украинской ГТС не стоит. Россия изо всех сил старается отобрать у Украины транзитный доход, строя обходные газопроводы — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». И если второй проект (особенно его вторая нитка, которая может пройти из Турции через Грецию или Болгарию Италию ) под большим вопросом, то у первого более реальные перспективы, так как в нем заинтересована крупнейшая экономика Евросоюза

Глава правления российского «Газпрома» Алексей Миллер утверждает, что газовый транзит через Украину после ввода в строй обходных газопроводов сократится до 10-15 миллиардов кубических метров в год, однако на экспертном уровне такие цифры считаются заниженными.

При этом для того, чтобы транзит по украинской ГТС был экономически оправдан, его годовой объем должен быть не менее 40 миллиардов кубических метров. В случае обнуления транзитного потока Украина не досчитается до $3 миллиардов доходов.

Все относительно

Эксперты, опрошенные «Апострофом», не видят причин не доверять аудиту компании Ernst & Young в оценке стоимости украинской ГТС.

«Ernst & Young — авторитетная компания. И я считаю, что все-таки ей можно доверять», — сказал изданию директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев также считает, что оценка стоимости ГТС вполне объективна. «Я не думаю, что они были заинтересованы в каком-то завышении или занижении стоимости. На мой взгляд, тут не было каких-то политических заказов», — отметил он в комментарии «Апострофу».

Но любая оценка зависит не только от нынешней стоимости, но и от перспективности активов.

«Если после 2019 года не удастся обеспечить загрузку системы, то ее стоимость катастрофически сократится. Если же контракты удастся подписать — непосредственно или с привлечением европейских партнеров, то тогда стоимость, безусловно, будет выше. Она может как кратно возрасти, так и сократиться до стоимости металлолома», — заявил Рябцев.

По его мнению, украинское руководство уже сегодня должно разработать план действий на случай реализации различных сценариев загрузки ГТС с 1 января 2020 года.

Контракт есть контракт

Однако будут ли подписаны необходимые контракты, и будет ли с 2020 года загружена украинская «труба» до экономически обоснованного уровня?

Эксперт программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Андриан Прокип убежден, что украинская ГТС будет востребована и после 2019 года.

«Скорее всего, будет заключен какой-то контракт после завершения действия нынешнего, поскольку мощностей (альтернативных украинской ГТС, — «Апостроф») будет недостаточно», — сказал он в комментарии изданию.

Конкурентоспособность может стать одним из наиболее важных факторов использования газотранспортной системы Украины в будущем.

«Тариф украинской ГТС должен быть таким, чтобы украинский маршрут был более привлекательным по сравнению с «Северным потоком»», — отметил Владимир Омельченко.

Выбор партнеров

На сегодня сторонами контракта о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию являются «Нафтогаз Украины» и «Газпром». Однако, как предполагается, в скором времени вследствие реформирования «Нафтогаза» из компании будет выделена структура, в чьем ведении будет находиться ГТС. Соответственно, именно новая компания будет заниматься транзитом.

Реформа по разделению «Нафтогаза» на несколько компаний по видам деятельности называется анбандлинг (unbundling). Ее проведение является обязательством Украины перед Европейским энергетическим сообществом.

В январе 2017 года было зарегистрировано ПАО «Магистральные газопроводы Украины» ( МГУ ), которое станет новым оператором ГТС вместо компании «Укртрансгаз». Однако пока МГУ существует лишь на бумаге и не владеет реальными активами.

По мнению Геннадия Рябцева, для начала необходимо завершить создание независимого и квалифицированного оператора газотранспортной системы, передать ему необходимые активы, чтобы он получил возможность вести переговоры.

Затем, как считает эксперт, нужно найти надежного европейского партнера, который бы смог вести переговоры с «Газпромом», поскольку в нынешней ситуации переговоры между украинской компанией и «Газпромом» напрямую вряд ли возможны.

«Вероятно, нужно провести конкурс на использование газотранспортных мощностей после 2019 года, чтобы все заинтересованные компании, которые готовы использовать эту систему, приняли бы в нем участие. Тогда можно было бы понять, насколько украинская газотранспортная система интересна партнерам», — в свою очередь отметил Владимир Омельченко.

Пока же заинтересованности со стороны европейцев не наблюдается. «Не исключено, что они еще не артикулируют эту заинтересованность, поскольку не перед кем, нет оператора, с которым можно вести переговоры о дальнейшей работе», — рассказал Геннадий Рябцев.

Трудности перевода

Впрочем, возможно, никакого транзитного контракта с «Газпромом» в прямом смысле этого слова у украинской компании не будет.

«Европейский газовый рынок стремительно видоизменяется. Если на нем еще несколько лет назад преобладали долгосрочные контракты, то сейчас — это все больше спотовый рынок, то есть поставки с сегодня на сегодня, — говорит Геннадий Рябцев. — Собственно говоря, Украине не нужен контракт с «Газпромом» как таковой. Украине нужен портфель контрактов на поставку российского газа европейским компаниям, которые способны обеспечить загрузку украинской ГТС в объеме примерно от 40 до 60 миллиардов кубических метров».

На сегодня европейские компании покупают российский газ, следующий через Украину, на западной границе страны. До этих рубежей газ остается в собственности «Газпрома», а Украина выполняет свои контрактные обязательства по обеспечению бесперебойного транзита по своей территории. Возможным решением транзитного вопроса может стать перевод места приема газа на границу Украины с РФ. Тогда транзит газа по украинской территории станет уже заботой европейских компаний.

В этом случае речь будет идти о совместном с европейскими партнерами управлении украинской ГТС. По состоянию на конец февраля 2018 года интерес к украинской «трубе» проявляли семь международных компаний, с которыми правительство Украины провело соответствующие консультации. Их результаты пока неизвестны.

Но пока граница с Россией не готова к приему газа. «У нас на восточной границе нет ничего вообще. Все станции — на российской территории. То есть по сути эта точка (покупки газа европейскими компаниями — „Апостроф“) будет в России», — подчеркнул Геннадий Рябцев, добавив, что эта ситуация создаст дополнительные сложности для контроля транспортируемых объемов газа по украинской территории.

Оснастить границу с РФ газоизмерительными станциями (ГИС) можно — были бы деньги, говорит Рябцев. При этом делать это нужно уже сейчас, а не откладывать на самый конец.

Следует также помнить, что украинская ГТС имеет подземные хранилища, которые можно использовать в интересах европейских партнеров и с финансовой пользой для себя.

Как отметил Андриан Прокип, в ПХГ могут находиться порядка 14-15 миллиардов кубических метров газа для нужд Европы. «Это вполне перспективное направление», — резюмировал эксперт.