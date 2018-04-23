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На Кубани запустили завод по выпуску детского питания
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На Кубани запустили завод по выпуску детского питания 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Завод PepsiCo по производству детского питания в понедельник запустили в городе Тимашевский Краснодарского края, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Кубани.
"В Тимашевске запустили первый завод по производству детского питания на Юге России.
Общий объем инвестиций в проект, реализованный на площадке действующего Тимашевского молочного комбината, составил около 2 млрд рублей", — говорится в сообщении.
По данным администрации, предприятие готово закупать у местных фермеров до 600 тонн сырья в сутки, что позволит увеличить рынок сбыта для них. «Сегодня — это новая отрасль переработки Тимашевского района, настоящий прорыв. Это прекрасная возможность нарастить молочное производство, кубанскую молочную продукцию, предоставить жителям экологически чистое детское питание», — приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.
Отмечается, что соглашение о строительстве завода детского питания подписали два года назад. Строительство началось весной 2016 года, построили здание общей площадью более 5 тыс. кв. м. С запуском новых линий общая производственная мощность завода выросла почти на 25 тонн готовой продукции в сутки, достигнув около 725 тонн. За счет реализации проекта на предприятии дополнительно создали 67 рабочих мест.
По данным краевой администрации, в 2017 году инвестиции в Краснодарский край выросли более чем на 6%. Их общий объем в основной капитал по итогам прошлого года составил 484,1 млрд рублей.
Тимашевский молочный комбинат — один из крупнейших заводов по переработке молока в южном регионе. Ранее завод вошел в состав группы компаний «Вимм-Билль-Данн». В свою очередь, в 2011 году «Вимм-Билль-Данн» вошел в состав компании PepsiCo.
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