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Чистая прибыль Halliburton в I квартале составила $46 млн против убытка годом ранее
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Чистая прибыль Halliburton в I квартале составила $46 млн против убытка годом ранее 

Rambler News Service 46 минут назад
Чистая прибыль нефтесервисной компании Halliburton составила в январе-марте 2018 года $46 млн против чистого убытка в размере $32 млн за аналогичный период прошлого года, следует из отчета корпорации.
Выручка компании за отчетный период увеличилась на 46,2% и составила $3,807 млрд
Прибыль до налогообложения составила $189 млн против убытка в размере $57 млн за аналогичный период прошлого года.
Halliburton — американская нефтесервисная корпорация. Компания ведет свою деятельность более чем в 70 странах. Ее штат насчитывает более чем 50 тыс. сотрудников из 170 стран.
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