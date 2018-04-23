Чистая прибыль Halliburton в I квартале составила $46 млн против убытка годом ранее

Чистая прибыль нефтесервисной компании Halliburton составила в январе-марте 2018 года $46 млн против чистого убытка в размере $32 млн за аналогичный период прошлого года, следует из отчета корпорации.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 46,2% и составила $3,807 млрд

Прибыль до налогообложения составила $189 млн против убытка в размере $57 млн за аналогичный период прошлого года.

Halliburton — американская нефтесервисная корпорация. Компания ведет свою деятельность более чем в 70 странах. Ее штат насчитывает более чем 50 тыс. сотрудников из 170 стран.