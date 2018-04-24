«Газпром» потратится на дополнительную трубу

Обновление существующих газотранспортных коридоров будет необходимо, подтвердил представитель «Газпрома».

«Обоснование инвестиций прорабатывается», — сказал он.

Комплекс в Усть-Луге общей стоимостью 20 миллиардов долларов будет состоять из перерабатывающего завода мощностью 45 миллиардов кубометров газа ежегодно. Предприятие станет крупнейшим в России , обогнав аналогичный завод в Амурской области мощностью 42 миллиарда кубометров. Переработку газа на комплексе в Усть-Луге планируется совместить с производством этилена и полиэтилена (около 1,5 миллионов тонн в год), сообщали собеседники газеты.

Очищенный метан будут поставлять для сжижения на «Балтик СПГ» и на экспорт по газопроводу «Северный поток-2», вход в который также будет расположен рядом с Усть-Лугой.

Грязовец — Ранее предполагалось, что по «Северному потоку-2» в первую очередь пойдет газ с Бованенковского месторождения на Ямале. Для транспортировки дополнительных объемов топлива «Газпром» строит цепочку новых газопроводов на маршруте Бованенково — Ухта Торжок , отмечает издание.