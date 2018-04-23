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В рамках ЯМЭФ-2018 было подписано соглашений на 162 млрд рублей
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В рамках ЯМЭФ-2018 было подписано соглашений на 162 млрд рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Участники IV ЯМЭФ подписали 70 соглашений и меморандумов на общую сумму 162 млрд руб. Из них 62 млрд руб. приходится на крымско-сирийское сотрудничество. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов форума фонда «Крымконгресс».
Коммерческие компании заключили соглашения на 42 млрд руб., сумма, приходящая на соглашения и меморандумы, подписанные советом министров Крыма, — 58 млрд руб.
В числе ключевых инвестиционных соглашений — создание торгово-ярмарочного комплекса «Базар», строительство торгово-выставочного комплекса, создание и развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства на базе бывшего военного совхоза «Гурзуфский», строительство молочного козоводческого комплекса и организация переработки молока, строительство завода по производству стеклотары, строительство логистического комплекса, строительство отеля в аэропорту Симферополя и другие.
Всего в IV Ялтинском международном экономическом форуме приняло участие 3122 человека, из них 612 иностранных участников из 71 страны мира, в том числе Великобритании, Польши, Украины, Франции, Италии, Чехии, Ливана, США и других государств.
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