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По итогам IV ЯМЭФ было подписано соглашений более чем на 160 млрд рублей
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По итогам IV ЯМЭФ было подписано соглашений более чем на 160 млрд рублей 

Rambler News Service 45 минут назад
Участники IV ЯМЭФ подписали 70 соглашений и меморандумов на общую сумму 162 млрд руб., в том числе на 62 млрд руб. в рамках крымско-сирийского сотрудничества, сообщает пресс-служба организатора мероприятия фонда «Крымконгресс».
Кроме того, в ходе форума было подписано соглашений на 42 млрд руб. между коммерческими компаниями, а общая сумма соглашений и меморандумов, подписанных советом министров Крыма, составила 58 млрд руб.
Одним из ключевых подписанных документов в данной сфере стало инвестиционное соглашение о создании торгово-ярмарочного комплекса «Базар», а также договор о создании и развитии современного высокоэффективного сельскохозяйственного производства на базе бывшего военного совхоза «Гурзуфский».
Также были заключены договора на строительство молочного козоводческого комплекса на 8000 фуражных коз и организацию переработки молока, строительство завода по производству стеклотары, строительство логистического комплекса, строительство отеля в аэропорту Симферополя и другие.
Всего в IV Ялтинском международном экономическом форуме приняло участие 3122 человека, из них 612 иностранных участников из 71 страны мира, в том числе Великобритании, Польши, Украины, Франции, Италии, Чехии, Ливана, США и других государств.
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