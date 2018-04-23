По итогам IV ЯМЭФ было подписано соглашений более чем на 160 млрд рублей

Участники IV ЯМЭФ подписали 70 соглашений и меморандумов на общую сумму 162 млрд руб., в том числе на 62 млрд руб. в рамках крымско-сирийского сотрудничества, сообщает пресс-служба организатора мероприятия фонда «Крымконгресс».

Кроме того, в ходе форума было подписано соглашений на 42 млрд руб. между коммерческими компаниями, а общая сумма соглашений и меморандумов, подписанных советом министров Крыма , составила 58 млрд руб.

Одним из ключевых подписанных документов в данной сфере стало инвестиционное соглашение о создании торгово-ярмарочного комплекса «Базар», а также договор о создании и развитии современного высокоэффективного сельскохозяйственного производства на базе бывшего военного совхоза «Гурзуфский».

Также были заключены договора на строительство молочного козоводческого комплекса на 8000 фуражных коз и организацию переработки молока, строительство завода по производству стеклотары, строительство логистического комплекса, строительство отеля в аэропорту Симферополя и другие.