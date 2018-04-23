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«Новатэк» в рамках buyback выкупил акции на 68 млн рублей
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«Новатэк» в рамках buyback выкупил акции на 68 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
"Новатэк" в рамках программы обратного выкупа акций (buyback) 20 апреля купил на рынке 92 тыс. обыкновенных акций, в том числе и в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении компании.
По данным Московской биржи, бумаги "Новатэка" на закрытии торгов 20 апреля стоили 738,6 рубля за акцию. Таким образом, приобретенный пакет оценивается в 67,951 млн рублей.
Также бумаги "Новатэка" торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Одна GDR компании эквивалентна 10 обыкновенным акциям.
В июне 2012 года совет директоров "Новатэка" одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании, в том числе GDR на общую сумму до $600 млн сроком на один год. Позже срок действия программы был продлен (в последний раз — до июня 2018 года).
Novatek Equity (Cyprus) Limited (100% акций принадлежат "Новатэку") через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам.
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