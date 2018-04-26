Долг Псковской области перед «Газпромом» составил около 1 млрд рублей

ПСКОВ , 26 апреля. / ТАСС /. Долг Псковской области перед "Газпромом" достиг почти 1 млрд рублей, составленный ранее пятилетний график платежей не соблюдается. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областной администрации по итогам встречи врио главы региона Михаила Ведерникова с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером.

"Долг Псковской области перед энергетической компанией составляет почти 1 млрд рублей, и составленный ранее пятилетний график платежей не соблюдается. Среди причин невыполнения субъектом своих обязательств

— изменение федерального законодательства, которое не позволяет передать сети в счет погашения части задолженности", — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что для выхода из сложившейся ситуации врио губернатора предложил создать рабочую группу с участием представителей ПАО «Газпром», которая проведет ревизию теплоснабжающих организаций и скорректирует график платежей. «Рабочую группу врио глава региона возглавит лично», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, между «Газпромом» и администрацией Псковской области действуют соглашение о сотрудничестве и договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. В течение 2005-2017 годов компания построила в регионе 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 275,4 км. Суммарный объем инвестиций «Газпрома» в газификацию области составил 3,67 млрд рублей, а ее уровень увеличен с 32,8% до 43,6%. В 2018 году объем финансирования работ по газификации Псковской области составит 211 млн рублей.