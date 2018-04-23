ЕК начала расследование против Италии за предоставление госпомощи авиакомпании Alitalia

БРЮССЕЛЬ , 23 апреля. / ТАСС /. Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении властей Италии за предоставление авиакомпании Alitalia государственной помощи в размере €900 млн в 2017 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник официальном заявлении Еврокомиссии. "Еврокомиссия запустила углубленное расследование о соответствии европейским нормам по конкуренции и государственной поддержке государственной помощи в €900 млн, предоставленной [властями Италии] авиакомпании Alitalia", — говорится в заявлении. Итальянская авиакомпания понесла заметные потери в 2017 году в результате конкуренции со стороны лоукостеров. Персонал компании отверг план реструктуризации, который подразумевал увольнение 1,7 тысячи человек, после чего руководство компании обратилось за помощью к государству. Власти взяли компанию под внешнее управление, предоставив ей €900 млн помощи на период с мая 2017 по декабрь 2018 года. Одна из главных претензий Еврокомиссии заключается в том, что максимально разрешенный европейскими нормами срок предоставления государственной помощи частным компаниям в ЕС не должен превышать шести месяцев.