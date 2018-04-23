Игорный бизнес принёс бюджету Калининградской области 23 млн руб. за январь-март

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Калининградской области в период с января по март 2018 года составила свыше 23 млн рублей. «Отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» опубликован на сайте Министерства финансов Калининградской области.

Согласно отчёту, на 1 апреля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 23,18 млн рублей. Утверждённые бюджетные назначения на 2018 год установлены на отметке в 75 млн рублей.