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Игорный бизнес принёс бюджету Калининградской области 23 млн руб. за январь-март
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Игорный бизнес принёс бюджету Калининградской области 23 млн руб. за январь-март 

Чемпионат.com 1 час назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Калининградской области в период с января по март 2018 года составила свыше 23 млн рублей. «Отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» опубликован на сайте Министерства финансов Калининградской области.
Согласно отчёту, на 1 апреля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 23,18 млн рублей. Утверждённые бюджетные назначения на 2018 год установлены на отметке в 75 млн рублей.
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