Курс евро перевалил за 76 рублей

Стоимость евро в ходе торгов увеличилась на 54 копейки и достигла 76,01 рубля. Курс европейской валюты перешагнул порог в 76 рублей впервые с 18 апреля, пишет RT.

В свою очередь, доллар подорожал на 71 копейку и теперь составляет 62,11 рубля.