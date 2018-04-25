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«Новатэк» в рамках buyback 24 апреля выкупил 125 тыс. акций на 93 млн рублей
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«Новатэк» в рамках buyback 24 апреля выкупил 125 тыс. акций на 93 млн рублей 

Rambler News Service 34 минуты назад
«Новатэк» выкупил 24 апреля 2018 года 125 тыс. своих обыкновенных акций, следует из материалов компании.
Исходя из котировок на Московской бирже, рыночная стоимость пакета составляет 92,963 млн рублей.
С 9 по 13 апреля «Новатэк» выкупил 1,096 млн акций компании на 811,9 млн рублей, с 16 по 20 апреля — 652 тыс. акций на 406 млн рублей, 23 апреля — 160 тыс. акций на 119 млн рублей.
Согласно объявленной 7 июня 2012 года программе, совет директоров «Новатэка» одобрил выкуп обыкновенных акций, в том числе депозитарных расписок (ГДР), на общую сумму до $600 млн, со сроком действия один год. Позже срок действия программы был продлен.
10 мая 2017 года правление «Новатэка» продлило программу до 7 июня 2018 года. По состоянию на 10 мая 2017 года в рамках программы было выкуплено 19,55 млн собственных акций компании (в том числе в форме ГДР).
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