«Новатэк» в рамках buyback 23 апреля выкупил 160 тыс. акций на 119 млн рублей

«Новатэк» выкупил 23 апреля 2018 года 160 тыс. своих обыкновенных акций, следует из материалов компании.

Исходя из котировок на Московской бирже, рыночная стоимость пакета составляет 118,992 млн рублей.

С 9 по 13 апреля «Новатэк» выкупил 1,096 млн акций компании на 811,9 млн рублей, с 16 по 20 апреля — 652 тыс. акций на 406 млн рублей.

Согласно объявленной 7 июня 2012 года программе, совет директоров «Новатэка» одобрил выкуп обыкновенных акций, в том числе депозитарных расписок (ГДР), на общую сумму до $600 млн, со сроком действия один год. Позже срок действия программы был продлен.

10 мая 2017 года правление «Новатэка» продлило программу до 7 июня 2018 года. По состоянию на 10 мая 2017 года в рамках программы было выкуплено 19,55 млн собственных акций компании (в том числе в форме ГДР).