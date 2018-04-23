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«Новатэк» в рамках buyback 20 апреля выкупил 92 тыс. акций на 68 млн рублей
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«Новатэк» в рамках buyback 20 апреля выкупил 92 тыс. акций на 68 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Новатэк» выкупил 20 апреля 2018 года 92 тыс. своих обыкновенных акций, следует из материалов компании.
Исходя из котировок на Московской бирже, рыночная стоимость пакета составляет 67,95 млн рублей.
С 9 по 13 апреля «Новатэк» выкупил 1,096 млн акций компании на 811,9 млн рублей. 16 апреля компания приобрела 350 тыс. акций на 250,6 млн рублей, 17 апреля — 120 тыс. акций на 87,4 млн рублей.
Согласно объявленной 7 июня 2012 года программе, совет директоров «Новатэка» одобрил выкуп обыкновенных акций, в том числе депозитарных расписок (ГДР), на общую сумму до $600 млн, со сроком действия один год. Позже срок действия программы был продлен.
10 мая 2017 года правление «Новатэка» продлило программу до 7 июня 2018 года. По состоянию на 10 мая 2017 года в рамках программы было выкуплено 19,55 млн собственных акций компании (в том числе в форме ГДР).
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