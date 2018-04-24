Центробанк снижает курс доллара и евро

Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 25 апреля. И доллар, и евро снизятся в цене.

По данным регулятора, в среду стоимость доллара составит 61,6644 рубля, что на 10 копеек ниже курса доллара, который был заявлен на вторник, 24 апреля.

В свою очередь, подешевеет и евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 75,2121 рубля, и это меньше курса евро во вторник сразу на 58 копеек.

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