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Центробанк снижает курс доллара и евро
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Центробанк снижает курс доллара и евро 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Капитал страны
Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 25 апреля. И доллар, и евро снизятся в цене.
По данным регулятора, в среду стоимость доллара составит 61,6644 рубля, что на 10 копеек ниже курса доллара, который был заявлен на вторник, 24 апреля.
В свою очередь, подешевеет и евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 75,2121 рубля, и это меньше курса евро во вторник сразу на 58 копеек.
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