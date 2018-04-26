Центробанк поднял курс доллара и евро на пятницу

Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 27 апреля. И доллар, и евро продолжают расти в цене.

По данным регулятора, в пятницу стоимость доллара составит 62,6027 рубля, что сразу на 85 копеек выше курса доллара, который был заявлен на четверг, 26 апреля.

В свою очередь, подорожает и евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 76,1812 рубля, и это меньше курса евро в четверг на те же 85 копеек.

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