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Центробанк поднял курс доллара и евро на пятницу
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Центробанк поднял курс доллара и евро на пятницу 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Капитал страны
Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 27 апреля. И доллар, и евро продолжают расти в цене.
По данным регулятора, в пятницу стоимость доллара составит 62,6027 рубля, что сразу на 85 копеек выше курса доллара, который был заявлен на четверг, 26 апреля.
В свою очередь, подорожает и евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 76,1812 рубля, и это меньше курса евро в четверг на те же 85 копеек.
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