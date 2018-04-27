Центробанк опубликовал курс валют на субботу

Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 28 апреля. Доллар продолжит свой рост, а вот евро будет снижен в цене.

По данным регулятора, в субботу стоимость доллара составит 62,7260 рубля, что на двенадцать копеек выше курса доллара, который был заявлен на пятницу, 27 апреля.

В свою очередь, евро подешевеет. Центробанк оценил европейскую валюту в 75,7605 рубля, снижение по сравнению с пяницей составит 42 копейки.

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