Ещё
Центробанк опубликовал курс валют на субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк опубликовал курс валют на субботу 

Свободная пресса 39 минут назад
Фото: Капитал страны
Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 28 апреля. Доллар продолжит свой рост, а вот евро будет снижен в цене.
По данным регулятора, в субботу стоимость доллара составит 62,7260 рубля, что на двенадцать копеек выше курса доллара, который был заявлен на пятницу, 27 апреля.
В свою очередь, евро подешевеет. Центробанк оценил европейскую валюту в 75,7605 рубля, снижение по сравнению с пяницей составит 42 копейки.
Новости курса валют: Курс доллара растёт утром 27 апреля
Новости экономики: Песков прокомментировал заявления о средствах россиян в офшорах
Свободная пресса: последние новости
США назвали условие для снятия санкций с «Русала» Песков не видит причин говорить о разрядке в отношениях России и США Рогозин рассказал о прекращении госфинансирования оператора ГЛОНАСС
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве48
Кореи помирились287
Поставим Макаревича на место763
Майские пенсии доставят по особому графику28
Россия может выйти из ЕСПЧ195
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение