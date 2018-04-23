Ещё
Банк «Русский Стандарт» предложит должникам «Программу доверия» для реабилитации кредитной истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Русский Стандарт» предложит должникам «Программу доверия» для реабилитации кредитной истории 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Русский Стандарт» запускает продукт «Программа доверия», который позволяет должнику реабилитировать кредитную историю за счет пошагового восстановления платежеспособности в рамках реструктуризации. Об этом сообщили в банке, указав, что такой продукт он предложил первым на рынке.
Банк предлагает новый продукт на льготных условиях своим клиентам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Как поясняется, это накопительная кредитная линия, которая может быть предоставлена только тем клиентам, которые доказали свою надежность и хорошую платежную дисциплину в рамках реструктуризации.
«Программа доверия» предусматривает финансовое оздоровление и «перезапуск» кредитной истории клиента поэтапно. Кредит доверия со стороны банка увеличивается с каждой выплатой по реструктуризации. Восстановление репутации добросовестного заемщика и реабилитация кредитной истории возможны только после полного погашения реструктурированной задолженности.
По итогам накопления кредитного лимита в рамках выплат по реструктуризации клиенты банка в рамках «Программы доверия» смогут совершать покупки во всех торговых точках, где принимаются к оплате банковские карты.
«Программа доверия» доступна в любом отделении «Русского Стандарта» только при наличии специального предложения от банка.
Банки.ру: последние новости
ВТБ повысил уровень катастрофоустойчивости Заплати налоги вместо «Газпрома» и спи спокойно Банк «Агророс» приступил к выпуску моментальной дебетовой карты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение173
У россиян снова попросят денег253
Индия лишила Россию Су-57500
«»Аэрофлот" предупредил о махинациях с билетами6
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги43
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение