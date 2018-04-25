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«Яндекс» повысил прогноз по росту выручки в 2018 году
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«Яндекс» повысил прогноз по росту выручки в 2018 году 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/ "Яндекс" повысил прогноз по росту выручки в 2018 году до 28-32%, говорится в сообщении компании.
Ранее «Яндекс» ожидал рост выручки в этом году в диапазоне 25-30%.
Консолидированная выручка «Яндекса» по стандартам US GAAP в I квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 29%, до 26,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» в I квартале выросла на 7%, до 1,9 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA в I квартале увеличился на 12%, до 7,7 млрд руб. Рентабельность скорректированной EBITDA к выручке составила 29%.
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