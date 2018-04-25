Выручка «Яндекс. Такси» увеличилась на 301% до 3,1 млрд рублей в первом квартале 2018 года

Годом ранее этот показатель составлял 778 млн рублей. «Наши инвестиции приносят свои плоды. Основными драйверами роста стали Яндекс. Такси, Яндекс. Вертикали, новый бизнес-юнит медиасервисы, а также эксперименты. На эти направления бизнеса пришлось более 20% общей выручки компании в первом квартале», — приведены в отчетности компании слова Аркадия Воложа, руководителя группы компаний Яндекса «Основными драйверами роста выручки «Яндекс. Такси» были рост числа поездок, в том числе за счет присоединения бизнеса Uber в результате закрытия сделки в феврале этого года» — сообщили RNS в пресс-службе интернет-компании.