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Выручка «Яндекс. Такси» увеличилась на 301% до 3,1 млрд рублей в первом квартале 2018 года
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Выручка «Яндекс. Такси» увеличилась на 301% до 3,1 млрд рублей в первом квартале 2018 года 

Rambler News Service 41 минуту назад
Фото: Прайм
Годом ранее этот показатель составлял 778 млн рублей.
«Наши инвестиции приносят свои плоды. Основными драйверами роста стали Яндекс. Такси, Яндекс. Вертикали, новый бизнес-юнит медиасервисы, а также эксперименты. На эти направления бизнеса пришлось более 20% общей выручки компании в первом квартале», — приведены в отчетности компании слова Аркадия Воложа, руководителя группы компаний Яндекса.
«Основными драйверами роста выручки «Яндекс. Такси» были рост числа поездок, в том числе за счет присоединения бизнеса Uber в результате закрытия сделки в феврале этого года» — сообщили RNS в пресс-службе интернет-компании.
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 Ещё 7 источников 
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