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Прогноз результатов «Яндекса» за I кв по US GAAP: выручка вырастет на 27%, — Аналитики «Велес Капитал»
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Прогноз результатов «Яндекса» за I кв по US GAAP: выручка вырастет на 27%, — Аналитики «Велес Капитал» 

Прайм 59 минут назад
Фото: Прайм
25 апреля Яндекс представит свои финансовые результаты за 1К 2018 года по US GAAP.
Мы ожидаем рост выручки интернет-компании в 1К 2018 года до 26,2 млрд руб., на 26,9% по сравнению с 1К 2017 года. Наибольшую долю в выручке по-прежнему будут занимать доходы от интернет-рекламы. По нашим прогнозам, выручка от интернет-рекламы вырастет на 21% г/г и составит около 90% от суммарной выручки. Основным сегментом в рекламной выручке остается поиск. Мы ожидаем значительного роста нерекламной выручки, главным образом благодаря сильным результатам в сегменте «такси». Доля Яндекс в поиске на всех платформах в марте осталась на уровне 56,47%, практически не изменившись с декабря. Доля на платформе Android, согласно Яндекс Радар, выросла с 45,64% в декабре до 46,78% в марте.
По нашим расчетам, выручка подразделения «такси» за квартал составит не менее 2 млрд руб., демонстрируя более чем двукратный рост по сравнению с 1К 2017 года. Первый квартал 2018 года может стать последним, когда Яндекс консолидирует показатели Яндекс Маркет в своей отчетности перед закрытием сделки со Сбербанком. Мы ожидаем квартальную выручку подразделения на уровне 1,4 млрд руб.
Согласно нашей модели, скорр. EBITDA вырастет на 23,3% г/г и составит 8,5 млрд руб., а рентабельность зафиксируется на уровне 32,3%. Значительное влияние на EBITDA компании продолжат оказывать расходы и субсидии для водителей Яндекс Такси, а также SG&A сервисов доставки еды.
Мы полагаем, что скорр. чистая прибыль будет равна 3,9 млрд руб., демонстрируя незначительный рост г/г.
На первый квартал у Яндекса традиционно приходится наименьшая доля в годовой выручке, а наиболее значительный рост компания демонстрирует в последнем квартале. Мы ожидаем, что Яндекс продолжит демонстрировать сильный рост общей выручки и сохранять хорошую рентабельность по скорр. EBITDA. Учитывая снижение котировок в связи с макроэкономической нестабильностью, мы полагаем, что рынок положительно воспримет отчетность компании. На конференц-звонке менеджмент может скорректировать годовые прогнозы, а также предоставить сведения относительно операционных результатов сервиса такси и будущего Яндекс Маркет.
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