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Почта Банк снизил ставки по вкладам
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Почта Банк снизил ставки по вкладам 

Банки.ру 26 апреля 2018
Фото: Ведомости
«Накопительный» (от 5 тыс. рублей) открывается под 5,8—5,9% годовых (ранее — под 6,3—6,4%). Проценты ежеквартально капитализируются.
«Доходный» (от 500 тыс. рублей) привлекается под 6—6,1% годовых (вместо 6,5—6,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Срок депозитов — 367 дней.
Продуктовый виджет
Доходность «Капитального» (на 181, 367 и 546 дней) составит 5,9—6,2% (прежде — 6,4—6,7%), а «Почтового» (на 181 и 367 дней) — 6,1—6,2% годовых (прежде — 6,6—6,7%). Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.
Дополнительные взносы для вклада «Накопительный» предусмотрены в течение всего срока действия депозита, для «Доходного», «Капитального» и «Почтового» — в течение десяти календарных дней с даты заключения договора.
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