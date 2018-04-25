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АТБ банк по техническим причинам не открывает вклады
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АТБ банк по техническим причинам не открывает вклады 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Азиатско-Тихоокеанский банк не оформляет новые вклады для населения «по техническим причинам», сообщил ТАСС оператор колл-центра кредитной организации.
"По причине обновления программного обеспечения в офисах банка оформление нового вклада сегодня невозможно", — сообщил оператор, порекомендовав обратиться в банк в четверг для актуализации информации.
Пресс-служба банка подтвердила ТАСС информацию о том, что «в силу технических причин ряд филиалов банка не проводит операций пополнения или открытия новых вкладов».
"Обслуживание текущих счетов, пластиковых карт, а также операции по выдаче и переводам средств проводятся в штатном режиме в полном объеме. Обновление ПО будет закончено в ближайшее время", — отметил представитель пресс-службы.
В то же время в банке указали, что резервы по М2М Прайвет банк сформированы в полном объеме.
"В настоящее время банк полностью выполняет все требования ЦБ в части резервов", — подчеркнули в кредитном учреждении.
Ранее сообщалось, что АТБ должен был создать резерв по вложениям в дочерний М2М Прайвет банк, которого ЦБ РФ лишил лицензии в декабре 2016 года.
Азиатско-Тихоокеанский банк — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году. Согласно данным Банка России, по размеру чистых активов АТБ занимает 54-е место в рэнкинге крупнейших российских банков.
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