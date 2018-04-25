АТБ банк по техническим причинам не открывает вклады

"По причине обновления программного обеспечения в офисах банка оформление нового вклада сегодня невозможно", — сообщил оператор, порекомендовав обратиться в банк в четверг для актуализации информации.

Пресс-служба банка подтвердила ТАСС информацию о том, что «в силу технических причин ряд филиалов банка не проводит операций пополнения или открытия новых вкладов».

"Обслуживание текущих счетов, пластиковых карт, а также операции по выдаче и переводам средств проводятся в штатном режиме в полном объеме. Обновление ПО будет закончено в ближайшее время", — отметил представитель пресс-службы.

В то же время в банке указали, что резервы по М2М Прайвет банк сформированы в полном объеме.

"В настоящее время банк полностью выполняет все требования ЦБ в части резервов", — подчеркнули в кредитном учреждении.

Ранее сообщалось, что АТБ должен был создать резерв по вложениям в дочерний М2М Прайвет банк, которого ЦБ РФ лишил лицензии в декабре 2016 года.

Азиатско-Тихоокеанский банк — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году. Согласно данным Банка России, по размеру чистых активов АТБ занимает 54-е место в рэнкинге крупнейших российских банков.