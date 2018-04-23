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Ирак 26 апреля подведет итоги тендера на разработку 11 нефтяных месторождений
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Ирак 26 апреля подведет итоги тендера на разработку 11 нефтяных месторождений 

Прайм 1 час назад
Департамент нефтяных контрактов и лицензий правительства Ирака планирует 26 апреля подвести итоги тендера по результатам сбора заявок ряда иностранных компаний на разработку 11 месторождений в стране, говорится в заявлении министерства нефти Ирака.
Нефтяные месторождения расположены на границе с Ираном и Кувейтом, а также в Персидском заливе. Ранее тендер уже переносился несколько раз. В частности, в конце марта агентство Блумберг со ссылкой на источники писало о том, что торги были перенесены на 15 апреля.
О своем интересе к лицензионным участкам в Ираке сообщали российские компании, в частности, "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" и «Зарубежнефть». Например, в «Газпром нефти» ранее говорили РИА Новости, что компания изучает разные месторождения, в частности, блок «Зурбатия» рядом с «Бадрой». А пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщал, что компания готова рассмотреть проекты в Ираке при обеспечении страной условий, необходимых для эффективной работы.
Среди других компаний, квалифицированных иракским министерством на участие в тендере, в торгах планировали принять участие американские Chevron, Exxon Mobil, европейские Total и Eni, малайзийская Petronas, индийская ONGC, китайские CNOOC и Geo-Jade Petroleum и ZhenHua Oil, гонконгская инвестиционная компания United Energy Group, арабские Dana Gas и Crescent Petroleum, а также Dragon Oil.
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