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Прогноз результатов НЛМК за I кв по МСФО: чистая прибыль сократилась на 7%, — Александр Сидоров, аналитик ИК «Велес Капитал»
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Прогноз результатов НЛМК за I кв по МСФО: чистая прибыль сократилась на 7%, — Александр Сидоров, аналитик ИК «Велес Капитал» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
НЛМК 23 апреля опубликует финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2018 г.
Мы ожидаем, что выручка компании вырастет на 2% кв/кв до 2 815 млн долл. в результате роста цен на металлопродукцию в среднем на 7% кв/кв на внутреннем рынке и на 20% кв/кв на рынке США. Негативное влияние оказало снижения объема реализации металлопродукции на 5% кв/кв до 4,2 млн тонн.
Согласно нашим расчетам, EBITDA снизится на 1% кв/кв. до 777 долл. : небольшой негативный эффект оказали укрепление рубля к доллару и рост цен на уголь в отчетном периоде. Чистая прибыль, согласно нашим ожиданиям, составит 396 млн долл., что на 7% ниже уровня за IV квартал 2017 г.
Таким образом, мы прогнозируем, что результаты НЛМК не будут существенно отличаться от показателей предыдущего квартала, и не ожидаем, что отчетность компании окажет влияние на котировки акций.
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