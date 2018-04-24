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Чистая прибыль НЛМК в I квартале по МСФО выросла на 56%
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Чистая прибыль НЛМК в I квартале по МСФО выросла на 56% 

Rambler News Service 25 минут назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль НЛМК в первом квартале 2018 года по МСФО выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $502 млн, сообщили в компании.
Выручка группы за тот же период выросла на 30% до $2,79 млрд, показатель EBITDA — на 31% до $812 млн  Свободный денежный поток в первом квартале составил $599 млн, чистый долг снизился на 6% до $883 млн Показатель xистый долг/EBITDA снизился до 0,31х на фоне снижения уровня чистого долга и роста прибыльности.
Производство стали в первом квартале 2018 года выросло на 3% до 4,33 млн тонн.
Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания. Ее основным акционером является Владимир Лисин.
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