Чистая прибыль НЛМК в I квартале по МСФО выросла на 56%

Чистая прибыль НЛМК в первом квартале 2018 года по МСФО выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $502 млн, сообщили в компании.

Выручка группы за тот же период выросла на 30% до $2,79 млрд, показатель EBITDA — на 31% до $812 млн Свободный денежный поток в первом квартале составил $599 млн, чистый долг снизился на 6% до $883 млн Показатель xистый долг/EBITDA снизился до 0,31х на фоне снижения уровня чистого долга и роста прибыльности.

Производство стали в первом квартале 2018 года выросло на 3% до 4,33 млн тонн.