Новокуйбышевский трест «Нова» сменил владельцев

В 2018 г. фирма «Левит», близкая к Леониду Михельсону , из числа собственников «Новы» внезапно исчезла. Вместо нее 100% долей уставного капитала новокуйбышевской строительной корпорации перешли к ее топ-менеджерам — Сергею Романцеву (51%), Андрею Кошарскому и Виктору Фомину (по 24,5%).

Новые владельцы, которым глава "НоваТЭКа" решил доверить свою «альма-матер», имеют самое непосредственное отношение к истории владельца компании.

Сергей Романцев начал сотрудничество с СНП «Нова» еще в 1995 г. с позиции начальника ПТО, а с 2001 г. возглавлял компанию и фигурировал в составе членов правления в других подконтрольных Леониду Михельсону структурах. Виктор Фомин руководит дочерней фирмой «Новы» — ООО «Центрпроект». Андрей Кошарский — также один из ключевых менеджеров самарской команды Михельсона. Бывшего главу областного ОБХСС называют одним из ближайших доверенных лиц Михельсона, он работал в различных структурах главы «НоваТЭКа».

На каких условиях бенефициар «НоваТЭКа» передал своим топ-менеджерам бизнес «Новы», стороны не комментируют.

В «Нове» изданию сообщили, что «в соответствии со своей организационно-правовой формой предприятие не обязано (в отличие от публичного акционерного общества) раскрывать информацию о структуре своих участников».

Не говорят в компании и о причинах сделки, ограничиваясь словами о том, что смена собственников на бизнесе организации не отразится. «Компания с момента своего образования специализируется на строительстве объектов нефтегазовой отрасли и сопутствующей инфраструктуры. „Нова“ накопила большой опыт и компетенции в этой сфере и не намерена менять профиль своей деятельности», — сообщили в организации.

Источник "Самарского обозрения" , близкий к руководству «Новы», утверждает, что причиной продажи бизнеса топ-менеджменту компании стали стремление Леонида Михельсона сосредоточиться на проектах «НоваТЭКа» и дефицит времени на управление давно созданным активом.

Леонида Симановского. ООО «Нова» (до 2008 г. — ОАО «Самарское народное предприятие „Нова“) было учреждено в 1991 г. в Новокуйбышевске на базе треста „Куйбышевтрубопроводстрой“. Изначально Михельсон владел фирмой лично, затем оформил ее на близкие ему структуры — сначала на ООО „Новафининвест“, а с 2008 г. передал „Нову“ под контроль ООО „Левит“. На последнем ранее были сосредоточены основные активы Михельсона и его партнера — депутата Госдумы

ООО „Нова“, которое специализируется на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, стало основой бизнеса Михельсона. Позднее, после создания Михельсоном газовой империи „НоваТЭК“, компания ушла на второй план, но недалеко от своего владельца.