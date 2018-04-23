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Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для бизнеса до 8,5%
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Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для бизнеса до 8,5% 

Банки.ру 47 минут назад
Промсвязьбанк объявил о снижении в рамках акции ставок по овердрафту для бизнеса. Как указано в релизе финучреждения, клиенты из сегмента малого и среднего бизнеса могут получить кредит «СуперОвердрафт» по ставке от 8,5% годовых.
Кредитный продукт предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лимит «СуперОвердрафта» открывается на срок до пяти лет в сумме от 1 млн до 60 млн рублей без залога и может быть определен на основании анализа оборотов в другом банке. Транши в рамках кредитного лимита предоставляются без ограничений по срокам.
Продуктовый виджет
«Кассовые разрывы — довольно частое явление, с которым сталкиваются представители МСБ. При этом они практически не используют специальные финансовые инструменты для их преодоления из-за сложности процедур и высоких ставок. Мы решили эту проблему: наш «СуперОвердрафт» — это удобный и недорогой инструмент для поддержания стабильности бизнеса», — комментирует директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.
Стать участниками программы могут только новые клиенты банка, не имеющие действующих кредитов, одобренных лимитов по кредитным продуктам или лимитов по факторинговым операциям в Промсвязьбанке. Срок действия акции — до 1 июля 2018 года включительно.
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