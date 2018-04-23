Доходная часть бюджета Алтайского края в 2018 г вырастет на 4% за счет федеральных средств

БАРНАУЛ , 23 апреля. / ТАСС /. Бюджет Алтайского края на 2018 год будет изменен — регион получит дополнительно около 3,5 млрд рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены на увеличение минимального размера оплаты труда в регионе, развитие школ и детских садов, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона, министр финансов Владимир Притупов

"Бюджет региона в 2018 году будет увеличен примерно на 4% по сравнению с утвержденным, планируется, что в закон о бюджете края на этот год будут внесены изменения. Край получит дополнительно целевые средства федерального бюджета в объеме 3,5 млрд рублей. Самая крупная сумма будет направлена на увеличение минимального размера оплаты труда — на это направят около 1,7 млрд рублей", — сказал Притупов.

По словам министра финансов, вместе с софинансированием края общая сумма на увеличение оплаты труда в бюджетной сфере составит 2,7 млрд рублей. Заработная плата в регионе поднимется до 11 тыс. 163 рубля, а при введении районного коэффициента 1,25, в некоторых сельских районах до 13 тыс. 953 рублей. Притупов отметил, что, таким образом, минимальная заплата в крае вырастает фактически в два раза за три года — в 2016 году она составляла 6 тыс. 204 рубля.

Также федеральные средства в объеме 765 млн рублей будут направлены краю в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», 676 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах и яслях, 243 млн рублей на обеспечение работы детских поликлиник и больниц, то есть укрепление их материальной базы, 181 млн рублей — средства госкорпорации «Содействие фонда реформирования ЖКХ». Все средства предлагают софинансирование со стороны краевого бюджета.

Также он отметил, что бюджет Алтайского края по итогу 2017 года был исполнен с профицитом: по итогам года доходы составили 84,9 млрд рублей — порядка 103% к уровню 2016 года, при этом собственные доходы региона увеличились до 107%, а федеральные поступления — до 109% к прошлому аналогичному периоду. Расходы региона в 2017 году составили 83,6 млрд, то есть профицит составил порядка 1,4 млрд рублей. Госдолг региона при этом на сегодня составляет 2 млрд рублей и не увеличивалсь с прошлого года. Как сообщалсь ранее, доходная часть бюджета региона в 2018 году была принята в объеме 90,7 млрд рублей (116% к уровню 2017 года), при этом консолидированный краевой бюджет впервые превысит 100 млрд рублей.