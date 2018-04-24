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Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов
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Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов 

Investing.com Россия 25 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.328,10 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,31%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.323,80 долл. и сопротивление — на 1.357,70 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,02% и торгуется на отметке 90,67 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,38%, достигнув отметки 16,650 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 0,55%, дойдя до уровня 3,123 долл. за фунт.
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