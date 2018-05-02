Ещё
Доллар подешевел после оглашения итогов заседания ФРС США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доллар подешевел после оглашения итогов заседания ФРС США 

Прайм 35 минут назад
МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Курс доллара снизился к основным мировым валютам после ожидаемого сохранения ставки ФРС США и неопределенных комментариев регулятора по итогам майского заседания, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.51 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1% — до 92,36 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2001 доллара за евро с 1,1993 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 109,69 иены за доллар со 109,86 иены на предыдущем закрытии.
До объявления итогов заседания ФРС США индекс доллара рос до 92,68 пункта. Пара евро и доллар торговалась на уровне 1,196 доллара, доллар к иене — вблизи 109,9 иены.
ФРС США по итогам заседания 1-2 мая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание состоится 12-13 июня.
При этом комментарии ФРС по итогам заседания разочаровали валютный рынок, отмечают аналитики: инвесторы не услышали ожидаемых намеков на более активное повышение ставки в текущем году.
Прайм: последние новости
Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" об отмене решения по увеличению доступа "Газпрома" к Opal Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве Умер владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США172
Мацейчука наказали212
Командир российского самолета умер по пути в Египет40
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»371
Умер легендарный советский певец194
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение