Ещё
Объем собственных ресурсов банков Московского региона в январе-феврале сократился на 8,8%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У россиян снова попросят денег
У россиян снова попросят денег

Объем собственных ресурсов банков Московского региона в январе-феврале сократился на 8,8% 

Прайм 29 минут назад
Объем собственных ресурсов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-феврале 2018 года снизился на 8,8%, до 4 200,6 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) снизилась в основном вследствие уменьшения совокупной величины уставного капитала и резервного фонда банков на 5,9%, до 3 765,0 млрд рублей. Общий финансовый результат деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) сократился на 23,2%, до 443,5 млрд рублей. За январь-февраль 2018 года банки Московского региона получили убыток в размере 0,7 млрд рублей (в аналогичном периоде 2017 года — прибыль в размере 87,4 млрд рублей).
Прайм: последние новости
В России закроют онлайн-магазины Quelle и Otto‍ "Газпром" хочет построить газохимический комплекс на Балтике примерно за $20 млрд Schlumberger планирует запустить завод в ОЭЗ "Липецк" за более $50 млн в июле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57475
У россиян снова попросят денег94
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»227
Модель Playboy обокрали в Подмосковье16
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение