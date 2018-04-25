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Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона, в январе-феврале упал на 16,2%
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Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона, в январе-феврале упал на 16,2% 

Прайм 26 минут назад
Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в январе-феврале 2018 года сократился на 16,2%, до 6 683 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
На динамику показателя повлияло исключительно сокращение объема межбанковских кредитов, привлеченных от российских банков. Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 15,1% до 13,2%.
Задолженность по выданным межбанковским кредитам снизилась на 20,6%, до 5 875 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно уменьшение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 24,1%, до 4 611,8 млрд рублей). Доля МБК в активах составила 11,6% на 01.03.2018 против 14,1% на начало 2018 года.
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