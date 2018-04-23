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Путин подписал закон, освобождающий доходы волонтеров от НДФЛ
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Путин подписал закон, освобождающий доходы волонтеров от НДФЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, отменяющий взимание подоходного налога (НДФЛ) с доходов волонтеров, связанных с добровольческой деятельностью, и президентских грантов. Документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, от НДФЛ освобождаются выплаты, полученные волонтерами на возмещение расходов при покупке форменной одежды, найме жилого помещения, проезда к месту осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности и обратно, на питание (если расходы не превышают определенные размеры суточных), оплату средств индивидуальной защиты, а также страховых взносов на добровольное медицинское страхование, связанное с рисками для здоровья добровольцев (волонтеров). Также налог не будет взиматься с президентских грантов по всем направлениям.
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