Путин подписал закон, освобождающий доходы волонтеров от НДФЛ

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, отменяющий взимание подоходного налога (НДФЛ) с доходов волонтеров, связанных с добровольческой деятельностью, и президентских грантов. Документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, от НДФЛ освобождаются выплаты, полученные волонтерами на возмещение расходов при покупке форменной одежды, найме жилого помещения, проезда к месту осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности и обратно, на питание (если расходы не превышают определенные размеры суточных), оплату средств индивидуальной защиты, а также страховых взносов на добровольное медицинское страхование, связанное с рисками для здоровья добровольцев (волонтеров). Также налог не будет взиматься с президентских грантов по всем направлениям.