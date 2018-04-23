«Автоприбор», ВМТЗ и «Амбитус» — главные должники по уплате НДФЛ

Администрация города Владимира опубликовала список главных должников в областном центре по уплате НДФЛ по состоянию на 1 апреля. Внимание мэрии к данным организациям не случайно, ведь большая часть налога на доходы физических лиц направляется в местный бюджет.

В «черный список» попали 18 предприятий, чья задолженность по уплате НДФЛ превышает полмиллиона рублей. Общая сумма задолженности этих организаций превышает 44 млн рублей — солидная сумма для бюджета города.

Почти треть от совокупной задолженности приходится на обанкроченный завод «Автоприбор» — 16 млн 294 тыс. рублей. Тем не менее, стоит отметить, что за последние три месяца долги завода сократились на 1,491 млн рублей.

Вторым в антирейтинге оказался «Владимирский моторо-тракторный завод» («ВМТЗ») с задолженностью 3,953 млн рублей. Дела на предприятии, которое перешло из холдинга «Тракторные заводы» в холдинг «РосТех», видимо, идут не так уж и плохо. По итогам последних 3 месяцев задолженность по уплате НДФЛ была сокращена на 75% (в январе 2018 года долг составлял 15,641 миллиона).

На третьем месте расположилась компания «Амбитус» (сети продуктовых магазинов «Квартал» и «АМБИ») с долгом в 3,754 млн рублей. Данная компания впервые попала в антирейтинг, по состоянию на 1 января 2018 года долгов по уплате налогов у «Амбитуса» не было.

Среди остальных компаний, попавших в «черный список» неплательщиков налогов, отметим ЗАО по свиноводству «Владимирское» (свинокомплекс «Лесной»), занявшее 7-е место с долгом по уплате НДЛ в размере 1,859 млн рублей. Три месяца назад у крупного предприятия пищевой промышленности долгов не было.

Также в антирейтинг попали целый ряд строительных компаний областного центра, среди которых сразу две принадлежат бывшему депутату горсовета Алексею Андрееву — «Игротэк» и «Строй-капитал». Напомним, что в прошлом году в отношении действующего депутата горсовета, гендиректора «Строй-капитала» Станислава Булахова было возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы своим работникам. Видимо, дела в компаниях Андреева и сегодня идут ни шатко, ни валко, поскольку его компании не могут изыскать средства (805 тысяч рублей у «Строй-капитала» и 778 тыс. рублей у «Игротэка») на выплату налогов.

Перечень налоговых агентов, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 01.04.2018 года:

Наименование предприятия

Сумма задолженности по НДФЛ

ОАО «Завод „Автоприбор“

16 млн 294 тыс. рублей

ООО „Владимирский моторо-тракторный завод“

3 млн 953 тыс. рублей

ООО „Амбитус“

3 млн 754 тыс. рублей

ООО „Владметлит“

3 млн 337 тыс. рублей

АО „Компания „СТЭС-Владимир“

2 млн 293 тыс. рублей

ООО „Русэлпром-Владимирский Электромоторный завод“

1 млн 933 тыс. рублей

ЗАО по свиноводству „Владимирское“

1 млн 859 тыс. рублей

ООО „Петролеум Плюс Владимир“

1 млн 777 тыс. рублей

ООО „Агрострой“

1 млн 704 тыс. рублей

ООО „Детская одежда“

1 млн 331 тыс. рублей

ПК ССМУ №41 1 млн 102 тыс. рублей

ООО „КЛМ Групп“

872 тыс. рублей

ООО „Завод инновационных продуктов „КТЗ“

852 тыс. рублей

ООО ИСК „Строй-Капитал“

805 тыс. рублей

ООО „Игротэк“

778 тыс. рублей

ООО „Владспецстрой“

658 тыс. рублей

ООО „Центр-Тест“

575 тыс. рублей

ООО „Центролит-Механообработка“

550 тыс. рублей