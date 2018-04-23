Администрация города Владимира опубликовала список главных должников в областном центре по уплате НДФЛ по состоянию на 1 апреля. Внимание мэрии к данным организациям не случайно, ведь большая часть налога на доходы физических лиц направляется в местный бюджет.
В «черный список» попали 18 предприятий, чья задолженность по уплате НДФЛ превышает полмиллиона рублей. Общая сумма задолженности этих организаций превышает 44 млн рублей — солидная сумма для бюджета города.
Почти треть от совокупной задолженности приходится на обанкроченный завод «Автоприбор» — 16 млн 294 тыс. рублей. Тем не менее, стоит отметить, что за последние три месяца долги завода сократились на 1,491 млн рублей.
Вторым в антирейтинге оказался «Владимирский моторо-тракторный завод» («ВМТЗ») с задолженностью 3,953 млн рублей. Дела на предприятии, которое перешло из холдинга «Тракторные заводы» в холдинг «РосТех», видимо, идут не так уж и плохо. По итогам последних 3 месяцев задолженность по уплате НДФЛ была сокращена на 75% (в январе 2018 года долг составлял 15,641 миллиона).
На третьем месте расположилась компания «Амбитус» (сети продуктовых магазинов «Квартал» и «АМБИ») с долгом в 3,754 млн рублей. Данная компания впервые попала в антирейтинг, по состоянию на 1 января 2018 года долгов по уплате налогов у «Амбитуса» не было.
Среди остальных компаний, попавших в «черный список» неплательщиков налогов, отметим ЗАО по свиноводству «Владимирское» (свинокомплекс «Лесной»), занявшее 7-е место с долгом по уплате НДЛ в размере 1,859 млн рублей. Три месяца назад у крупного предприятия пищевой промышленности долгов не было.
Также в антирейтинг попали целый ряд строительных компаний областного центра, среди которых сразу две принадлежат бывшему депутату горсовета Алексею Андрееву — «Игротэк» и «Строй-капитал». Напомним, что в прошлом году в отношении действующего депутата горсовета, гендиректора «Строй-капитала» Станислава Булахова было возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы своим работникам. Видимо, дела в компаниях Андреева и сегодня идут ни шатко, ни валко, поскольку его компании не могут изыскать средства (805 тысяч рублей у «Строй-капитала» и 778 тыс. рублей у «Игротэка») на выплату налогов.
Перечень налоговых агентов, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 01.04.2018 года:
Наименование предприятия
Сумма задолженности по НДФЛ
ОАО «Завод „Автоприбор“
16 млн 294 тыс. рублей
ООО „Владимирский моторо-тракторный завод“
3 млн 953 тыс. рублей
ООО „Амбитус“
3 млн 754 тыс. рублей
ООО „Владметлит“
3 млн 337 тыс. рублей
АО „Компания „СТЭС-Владимир“
2 млн 293 тыс. рублей
ООО „Русэлпром-Владимирский Электромоторный завод“
1 млн 933 тыс. рублей
ЗАО по свиноводству „Владимирское“
1 млн 859 тыс. рублей
ООО „Петролеум Плюс Владимир“
1 млн 777 тыс. рублей
ООО „Агрострой“
1 млн 704 тыс. рублей
ООО „Детская одежда“
1 млн 331 тыс. рублей
ПК ССМУ №41 1 млн 102 тыс. рублей
ООО „КЛМ Групп“
872 тыс. рублей
ООО „Завод инновационных продуктов „КТЗ“
852 тыс. рублей
ООО ИСК „Строй-Капитал“
805 тыс. рублей
ООО „Игротэк“
778 тыс. рублей
ООО „Владспецстрой“
658 тыс. рублей
ООО „Центр-Тест“
575 тыс. рублей
ООО „Центролит-Механообработка“
550 тыс. рублей