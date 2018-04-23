«Ъ»: «Газпром» начал отторжение Украины

Переговоры «Газпрома» «Нафтогаза» в рамках процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа предсказуемо провалились. Российская монополия направила документы о разрыве в Стокгольмский арбитраж.

Рассмотрение дела может затянуться надолго и вряд ли избавит «Газпром» от необходимости заплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд и проценты, а также обеспечивать 110 млрд кубометров транзита через Украину в ближайшие два года. В результате оно станет фоном для реальных переговоров по украинской проблеме с участием ЕС , которые могут начаться через несколько недель.

«Газпром» 20 апреля направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа от 2009 года — сразу после того, как истек предусмотренный контрактами период, в течение которого стороны должны были провести переговоры о снятии разногласий.

Переговоры состоялись, но, хотя и охватывали широкий круг тем, в том числе перспективы транзита после 2019 года, на самом деле были формальными, говорят собеседники "Ъ" , «в таких условиях и в такой момент ни о чем договориться нельзя». Предусмотренный транзитным контрактом срок 45 дней на устранение разногласий истек 19 апреля, и «Газпром» на следующий же день передал дело в арбитраж. В одностороннем порядке контракты расторгнуть нельзя.

Рассмотрение спора в арбитраже может затянуться — глава «Газпрома» Алексей Миллер 13 марта называл срок 1,5-2 года. Учитывая дату завершения контрактов 31 декабря 2019 года, вероятно, что решение о расторжении будет принято уже после их истечения. Кроме того, попытка «Газпрома» разорвать контракты не повлияет на уже вынесенные решения Стокгольмского арбитража, согласно которым, в частности, монополия должна заплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд и обеспечить транзит по украинской системе не менее 110 млрд кубометров газа в год. «Газпром» оспаривает вердикт арбитража в государственном суде Швеции , но эта процедура не отменяет необходимости его выполнения.

Тем временем на сумму штрафа начисляются проценты в размере 0,03% в сутки: так, если «Газпром» перечислит $2,6 млрд только в конце года, ему дополнительно придется выплатить $235 млн процентов. Что касается транзита в объеме 110 млрд кубометров, то пока экспорт «Газпрома» (с начала года по 15 апреля) идет с превышением уровня 2017 года на 6%. Если динамика сохранится, то компания сможет направить на украинский маршрут 11,5 млрд кубометров дополнительно к прошлогодним 93 млрд кубометров. В таком случае «Газпрому» потребуется заплатить штраф примерно за 5 млрд кубометров — по текущей ставке транзита это $160 млн На практике монополия может немного снизить загрузку газопроводов «Северный поток» и Ямал-Европа, ставки транзита по которым существенно ниже, чем через Украину. В таком случае, по расчетам «Ъ», потери компании будут в 2,5 раза меньше. Также «Газпром» может попытаться проигнорировать решение арбитража по объемам транзита, поскольку оно не исполняется автоматически: «Нафтогазу» придется вновь обратиться в арбитраж, чтобы добиться уплаты штрафов. Источники «Ъ» полагают, что «Газпром» может использовать этот аргумент в будущих переговорах, обменяв увеличение объемов транзита через Украину в 2018-2019 годах на уступки со стороны «Нафтогаза» в других областях.

Газпром» готов вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите газа после 2019 года, однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию

При этом начатый «Газпромом» процесс расторжения контрактов не влияет на фактический статус украинской проблемы: сторонам по-прежнему нужно договориться о будущем транзита после 2019 года. Реальные переговоры, как полагают собеседники «Ъ» в России и Европе, могут быть только трехсторонними с участием ЕС, и предварительные договоренности об их начале между Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель , видимо, достигнуты. Встреча между министром энергетики Александром Новаком и вице-председателем Еврокомиссии Марошем Шефчовичем сейчас планируется на конец апреля — первую неделю мая и может состояться в Европе, но дата пока не назначена. Хотя у сторон есть время, отмечает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований, оно ограничено сроком полномочий нынешнего состава Еврокомиссии, который истекает в октябре 2019 года.

Юрий Барсуков

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