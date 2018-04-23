Число буровых установок в США продолжает расти

Москва , 23 апреля — «Вести. Экономика». Число установок для бурения нефтяных скважин в США выросло выросло вторую неделю подряд, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

За неделю к 20 апреля число установок увеличилось на 5 штук до 820 после роста числа буровых на 7 штук по итогам предыдущей недели.

К 20 апреля число действующих установок для бурения нефтегазовых скважин в США составляет 974 штуки по сравнению с 876 в 2017 г. и 509 в 2016 г.

Аналитики Simmons & Co повысили прогноз среднего числа установок для бурения нефти и газа в США до 1,014 тыс. штук в 2018 г. и 1,129 тыс. в 2019 г.

Предыдущий прогноз предполагал рост до 1,013 тыс. и 1,129 тыс. штук соответственно.

Число буровых считается индикатором роста или снижения ожидаемой добычи нефти в США.

В апрельском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз нефтедобычи в США на 2019 г. до 11,44 млн баррелей в сутки. Ранее ведомство ожидало рост до 11,27 млн баррелей в сутки.

В 2018 г. добыча нефти в США составит 10,69 млн баррелей в сутки, прогнозирует EIA.