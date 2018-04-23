ЦБ РФ поставит снижение ставки на паузу 

Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Цикл снижения ставок ЦБ РФ поставят на паузу. Вероятность дальнейшего снижения ставок в текущих рыночных условиях стремится к нулю. В пятницу состоится очередное заседание Банка России, однако о дальнейшем снижении ставок на данном этапе, похоже, придется позабыть. Санкции и последующая волатильность на финансовом рынке нашей страны серьезно изменили ситуацию. Если раньше Центральный банк говорил об устойчивом снижении инфляции, которая и так находилась ниже целевого значения в 4%, то сейчас резкое ослабление курса национальной валюты создало предпосылки для роста цен и в ЦБ РФ это признают.
История вопроса
Произошли значительные перемены с момента последнего заседания Банка России 23 марта, когда регулятор на втором в 2018 г. заседании по денежно-кредитной политике снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%. С тех пор цены на нефть взлетели на $8-10, а 6 апреля США объявили новые санкции против РФ, самые жесткие из вводимых когда-либо против России. Курс рубля потерял былую стабильность, а иностранные инвесторы потянулись из российских активов. Все это будет учтено: очередное заседание совета директоров Банка России состоится 27 апреля. «Я точно скажу, что вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась», — заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Учитывая тот факт, что ЦБ основной упор всегда делал на финансовую стабильность, снижение ставки сейчас вряд ли будет к месту. Во-первых, на валютном рынке до сих пор неспокойно, и рубль пока еще очень волатилен. Кроме того, есть реальный риск ускорения инфляции, о чем было сказано выше. Ну и самое главное: чтобы хоть как-то контролировать ситуацию, никак нельзя снижать ставку сейчас. Дело в том, что разница в ставках с США сократилась очень сильно. Доходность десятилетних трежерис сегодня впервые за долгое время достигала 3%, а доходность по аналогичным ОФЗ находится на уровне 7,3%. К тому же, если инфляция действительно повысится, то реальная ставка в РФ снизится. Напомним, ранее она была самой высокой в мире среди более или менее ликвидных долговых бумаг, и именно это было главной привлекательностью ОФЗ. Учитывая все риски для нашей страны, которые в последнее время существенно выросли, сохранение ставки станет единственно верным решением. Более того, ЦБ РФ под руководством Эльвиры Набиуллиной никогда не делал поспешных, неаккуратных шагов, так что можно сделать вывод, что и сейчас не он изменит своей стратегии. Что же касается долгового рынка, то, похоже, здесь ставка сделана будет на внутреннего инвестора. Сегодня стало известно, что Минфин может увеличить программу внутренних заимствований на 2018 г. на 200 млрд руб., заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. «Если мы что-то сейчас изменим — увеличим, например, объем программы внутренних заимствований, то это никак не связано с санкционной темой. Это, наоборот, связано с макроэкономической», — отметил Вышковский. Таким образом, объем заимствований на внутреннем рынке может увеличиться в 2018 г. с 817 млрд руб., предусмотренных в бюджете, до 1 трлн руб. Как бы то ни было, если Минфин пойдет на такой шаг, он явно рассчитывает на высокий спрос. Либо у Минфина есть уверенность в том, что зарубежные инвесторы вернутся, либо есть уверенность в том, что внутренние инвесторы предпочтут остаться в рублевых активах, чтобы избежать потерь в случае санкций. Напомним, две недели назад Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ, а на прошлой неделе не смог полностью продать небольшой объем выпусков. Ведомство смогло разместить облигации федерального займа лишь на 13 млрд руб. из предложенных 20 млрд руб. Добавим, что ситуация на долговом рынке сильно влияет на валютный рынок, а это немаловажный момент при принятии решений уже непосредственно Банком России.